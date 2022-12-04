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Визначена дата церемонії жеребкування чемпіонату світу-2023

Сьогодні 12:56 122 0
Чемпіонат вперше відбудеться одночасно у трьох країнах
Визначена дата церемонії жеребкування чемпіонату світу-2023

Джерело - basket.com.ua.

Жеребкування чемпіонату світу 2023 серед чоловічих команд відбудеться 29 квітня в столиці Філіппін Манілі.

Про це повідомляє ФІБА.

Чемпіонат вперше відбудеться одночасно у трьох країнах із 25 серпня по 10 вересня. Матчі побачать наживо на Філіппінах, Японії та Індонезії.

У турнірі візьмуть участь 32 збірні. 17 учасників уже відомі, решту 15 буде визначено у лютому за підсумками кваліфікаційного турніру. Збірна України зберігає теоретичні шанси на вихід із групи.

Нагадаємо ФІБА усунула російську та білоруську збірні від участі в турнірах під егідою організації через розв’язану в Україні війну.

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