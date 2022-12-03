Бостон дотиснув Маямі, Лейкерс переграв Мілвокі: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Шарлотт – Вашингтон 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)
Бостон – Маямі 116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)
Клівленд – Орландо 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)
Атланта – Денвер 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)
Мілвокі – Лейкерс 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)
Бруклін – Торонто 114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)
Мемфіс – Філадельфія 117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)
Сан-Антоніо – Новий Орлеан 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)
Юта – Індіана 139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)
Фінікс – Г’юстон 121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)
Голден Стейт – Чикаго 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)