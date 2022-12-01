Визначились суперники Будівельника у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА

Українська команда зіграє проти представників Ізраїлю, Фінляндії та Словаччини.

Будівельник зіграє в другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Після завершення регулярного сезону в середу, 30 листопада, було підтверджено склад учасників другого раунду Кубка ФІБА-Європа 2022/23.

Чотири групи другого раунду є такими:

Група I: Хемніц (Німеччина), Крайова (Румунія), Порту (Португалія), Шоле (Франція)

Group J: Хапоель Хайфа (Ізраїль), Карху (Фінляндія), Левіце (Словакія), Будівельник (Україна)

Група K: Газіантеп (Туреччина), Крайльсхайм (Німеччина), Ден Бош (Нідерланди), Калев (Естонія)

Група L: Бамберг (Німеччина), Анвіль (Польща), Керавнос (Кіпр), Орадя (Румунія)

Матчі другого раунду розпочнуться 14 грудня. Команди зіграють в шести турах за коловою системою. До раунду плейоф вийдуть по дві кращі команди з групи.

Раніше Будівельник переміг Гронінген.