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Визначились суперники Будівельника у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА

Сьогодні 14:25 193 0
Українська команда зіграє проти представників Ізраїлю, Фінляндії та Словаччини.
Визначились суперники Будівельника у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА
#Будівельник

Джерело - ukrbasket.net.

Будівельник зіграє в другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Після завершення регулярного сезону в середу, 30 листопада, було підтверджено склад учасників другого раунду Кубка ФІБА-Європа 2022/23.

Чотири групи другого раунду є такими:

Група I: Хемніц (Німеччина), Крайова (Румунія), Порту (Португалія), Шоле (Франція)
Group J: Хапоель Хайфа (Ізраїль), Карху (Фінляндія), Левіце (Словакія), Будівельник (Україна)
Група K: Газіантеп (Туреччина), Крайльсхайм (Німеччина), Ден Бош (Нідерланди), Калев (Естонія)
Група L: Бамберг (Німеччина), Анвіль (Польща), Керавнос (Кіпр), Орадя (Румунія)

Матчі другого раунду розпочнуться 14 грудня. Команди зіграють в шести турах за коловою системою. До раунду плейоф вийдуть по дві кращі команди з групи.

Раніше Будівельник переміг Гронінген.

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