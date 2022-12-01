Сакраменто з Ленем обіграв Індіану: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень провів на паркеті 4 хвилини 55 секунд у матчі проти Індіани, за які набрав чотири очки, здійснив п'ять підбирань і один фол, виконав один перехоплення.
Клівленд – Філадельфія 113:85 (25:21, 44:27, 21:18, 23:19)
Орландо - Атланта 108:125 (27:38, 23:32, 26:30, 32:25)
Бостон – Маямі 134:121 (38:35, 30:25, 34:36, 32:25)
Нью-Йорк - Мілвокі 103:109 (20:22, 25:25, 26:27, 32:35)
Бруклін – Вашингтон 113:107 (29:28, 28:25, 23:24, 33:30)
Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 119:111 (32:35, 28:42, 28:19, 31:15)
Нью-Орлінс - Торонто 126:108 (40:29, 34:18, 28:31, 24:30)
Міннесота – Мемфіс 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29)
Денвер - Г'юстон 120:100 (44:24, 30:23, 22:25, 24:28)
Юта – Кліпперс 125:112 (35:26, 23:34, 36:25, 31:27)
Фінікс – Чикаго 132:113 (32:25, 32:18, 42:38, 26:32)
Лейкерс – Портленд 128:109 (24:22, 42:40, 31:20, 31:27)
Сакраменто – Індіана 137:114 (33:20, 29:28, 44:35, 31:31)