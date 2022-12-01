Сакраменто з Ленем обіграв Індіану: Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень провів на паркеті 4 хвилини 55 секунд у матчі проти Індіани, за які набрав чотири очки, здійснив п'ять підбирань і один фол, виконав один перехоплення.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 грудня

Клівленд – Філадельфія 113:85 (25:21, 44:27, 21:18, 23:19)

Орландо - Атланта 108:125 (27:38, 23:32, 26:30, 32:25)

Бостон – Маямі 134:121 (38:35, 30:25, 34:36, 32:25)

Нью-Йорк - Мілвокі 103:109 (20:22, 25:25, 26:27, 32:35)

Бруклін – Вашингтон 113:107 (29:28, 28:25, 23:24, 33:30)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 119:111 (32:35, 28:42, 28:19, 31:15)

Нью-Орлінс - Торонто 126:108 (40:29, 34:18, 28:31, 24:30)

Міннесота – Мемфіс 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29)

Денвер - Г'юстон 120:100 (44:24, 30:23, 22:25, 24:28)

Юта – Кліпперс 125:112 (35:26, 23:34, 36:25, 31:27)

Фінікс – Чикаго 132:113 (32:25, 32:18, 42:38, 26:32)

Лейкерс – Портленд 128:109 (24:22, 42:40, 31:20, 31:27)

Сакраменто – Індіана 137:114 (33:20, 29:28, 44:35, 31:31)