Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Черкаські Мавпи підсилили задню лінію американським захисником Деметріусом Лейком (1998 р.н., 178 см).

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру набирав 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі.

Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Мавпами. Форвард дебютує в українській Суперлізі вже у грі проти команди Прикарпаття-Говерла.

Нагадаємо колишній легіонер Черкаських Мавп гратиме у Бельгії.