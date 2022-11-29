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Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Сьогодні 16:54 142 0
Черкаські Мавпи підписали американського захисника
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - basket.com.ua.

Черкаські Мавпи підсилили задню лінію американським захисником Деметріусом Лейком (1998 р.н., 178 см).

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру набирав 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі.

Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Мавпами. Форвард дебютує в українській Суперлізі вже у грі проти команди Прикарпаття-Говерла.

Нагадаємо колишній легіонер Черкаських Мавп гратиме у Бельгії.

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