Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Джерело - basket.com.ua.
Черкаські Мавпи підсилили задню лінію американським захисником Деметріусом Лейком (1998 р.н., 178 см).
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру набирав 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі.
Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Мавпами. Форвард дебютує в українській Суперлізі вже у грі проти команди Прикарпаття-Говерла.
Нагадаємо колишній легіонер Черкаських Мавп гратиме у Бельгії.