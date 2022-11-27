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Леброн Джеймс набрав рекордні для себе в цьому сезоні 39 очок

Сьогодні 11:41 212 0
Леброн Джеймс набрав рекордні для себе в цьому сезоні 39 очок
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс оновив особистий рекорд результативності цього сезону у матчі з Сан-Антоніо (143:138).

Про це повідомляє пресслужба НБА.

37-річний Джеймс набрав 39 очок (11/21 з гри, 7/12 триочкових, 10/10 з лінії штрафних). Також на його рахунку 11 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот та 4 втрати за 35,5 хвилини на паркеті.

7 триочкових в одному матчі - повторенням особистого рекорду Леброна в кар'єрі.

Лейкерс здобули 5 перемог в останніх 6 матчах, вони залишаються на 13-му місці в Західній конференції з результатом 7-11.

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