Дніпро переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Дніпро виграв другу поспіль гру домашнього баблу і третю загалом

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг Старий Луцьк в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 92:79.

Найрезультативнішим у матчі став гравець дніпрян Максим Закурдаєв - 23 очки, 4 підбирання і 6 асистів.

Суперліга України

24 листопада

Дніпро - Старий Луцьк-Університет 92:79 (22:18, 23:20, 24:18, 23:23)

Дніпро: Бондарук 5, Тарасенко 13 + 9 підбирань, Тимофеєнко 12 + 8 підбирань, Закурдаєв 23 + 6 передач, Джеріхов 2 – старт; Бібіков 13, Мартинов 9, Загреба 8 + 7 підбирань, Колдомасов 7 + 7 передач.

Старий Луцьк: Коцько 20 + 6 передач, Прозапас 11, Є. Коровяков 15, Дейна 4 + 5 підбирань, Рудаков 11 + 6 підбирань – старт; Алтухов 3, Панфілов 8, Горковенко 7, Марків 0, Бедлінський 0, Должко 0