Вестбрук може перейти у Маямі

Розігруючий Лейкерс Рассел Вестбрук у разі викупу контракту може перейти в Маямі.

Про це повідомляє інсайдер Bleacher Report Ерік Пінкус.

Лейкерс вже давно шукають можливість обміняти Вестбрука. Якщо це станеться, то потім відбудеться викуп контракту, вихід на ринок вільних агентів і підписання контракту з Гіт.

Повідомляється, що Нетс могли б поміняти Кайрі Ірвінга на Вестбрука або на більш дешевих гравців Лейкерс задля значної економії податку на розкіш.

Деякі керівники ліги вважають Ірвінга "токсичним", а ситуацію з Нетс – "безладом".