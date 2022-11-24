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Вестбрук може перейти у Маямі

Сьогодні 19:38 261 0
Вестбрук може перейти у Маямі
#Расселл Вестбрук, #Лос-Анджелес Лейкерс, #Маямі Гіт

Джерело - tribuna.com.

Розігруючий Лейкерс Рассел Вестбрук у разі викупу контракту може перейти в Маямі.

Про це повідомляє інсайдер Bleacher Report Ерік Пінкус.

Лейкерс вже давно шукають можливість обміняти Вестбрука. Якщо це станеться, то потім відбудеться викуп контракту, вихід на ринок вільних агентів і підписання контракту з Гіт.

Повідомляється, що Нетс могли б поміняти Кайрі Ірвінга на Вестбрука або на більш дешевих гравців Лейкерс задля значної економії податку на розкіш.

Деякі керівники ліги вважають Ірвінга "токсичним", а ситуацію з Нетс – "безладом".

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