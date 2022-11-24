Вестбрук може перейти у Маямі

Джерело - tribuna.com.
Розігруючий Лейкерс Рассел Вестбрук у разі викупу контракту може перейти в Маямі.
Про це повідомляє інсайдер Bleacher Report Ерік Пінкус.
Лейкерс вже давно шукають можливість обміняти Вестбрука. Якщо це станеться, то потім відбудеться викуп контракту, вихід на ринок вільних агентів і підписання контракту з Гіт.
Повідомляється, що Нетс могли б поміняти Кайрі Ірвінга на Вестбрука або на більш дешевих гравців Лейкерс задля значної економії податку на розкіш.
Деякі керівники ліги вважають Ірвінга "токсичним", а ситуацію з Нетс – "безладом".