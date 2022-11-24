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Сакраменто Леня поступився Атланті: Результати матчів НБА

Сьогодні 08:49 69 0
Сакраменто Леня поступився Атланті: Результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто Олексія Леня поступився Атланті (115:106). Українець на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат
24 листопада

Шарлотт - Філадельфія 107:101 (21:33, 32:21, 26:21, 28:26)

Клівленд - Портленд 114:96 (28:21, 29:27, 30:27, 27:21)

Індіана - Міннесота 101:115 (21:29, 27:24, 29:34, 24:28)

Бостон - Даллас 125:112 (34:23, 36:26, 31:36, 24:27)

Маямі - Вашингтон 113:105 (28:26, 32:17, 23:37, 30:25)

Торонто - Бруклін 98:112 (26:38, 25:14, 25:39, 22:21)

Атланта - Сакраменто 115:106 (35:26, 37:31, 25:31, 18:18)

Оклахома - Денвер 126:131 OT (21:38, 42:31, 34:15, 23:36, 6:11)

Мілвокі  - Чикаго 113:118 (33:32, 29:29, 21:29, 30:28)

Сан-Антоніо - Новий Орлеан 110:129 (19:29, 28:37, 38:38, 25:25)

Юта - Детройт 116:125 (25:30, 29:36, 36:32, 26:27)

Голден Стейт - Кліпперс 124:107 (32:29, 34:18, 32:35, 26:25)

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