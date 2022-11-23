Каррі – лідер в НБА за відсотком влучення при самостійно створених ситуаціях для кидка

Джерело - Чемпіон.
Представлені лідери нового сезону НБА щодо ефективного відсотка влучання з гри при самостійно створених ситуацій для кидка.
Про це повідомив Кірк Голдсберрі.
Лідирує за цим показником розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі.
Лідери НБА з ефективного відсотка влучання з гри під час кидків без асистів:
1. Стефен Каррі (Голден Стейт) – 62,4%
2. Донован Мітчелл (Клівленд) – 60,9%
3. Тайріз Халібертон (Індіана) – 60,6%
4. Де'Аарон Фокс (Сакраменто) – 59,0%
5. Боян Богданович (Детройт) – 57,4%.
Ефективний відсоток влучання з гри (eFG%) робить поправку на цінність триочкових.
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