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Девіс набрав 37 очок у матчі проти Фінікса

Сьогодні 13:39 183 0
Він став другим гравцем в історії «Лейкерс», який набрав в одному матчі 35+ очок, 20+ підбирань та 5+ блок-шотів
Девіс набрав 37 очок у матчі проти Фінікса
#NBA, #Лос-Анджелес Лейкерс, #Ентоні Девіс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Ентоні Девіс став найрезультативнішим гравцем матчу проти Фінікса (105:115).

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Девіс набрав 37 очок (15/16 штрафних), 21 підбирання, 2 передачі, 5 перехоплень, 5 блок-шотів та 6 втрат за 38:24 на майданчику.

Він став другим гравцем в історії Лейкерс, який набрав в одному матчі 35+ очок, 20+ підбирань та 5+ блок-шотів, раніше подібне вдавалося Каріму Абдул-Джаббару 5 разів.

Девіс став другим гравцем з 1974 року, який має на своєму рахунку щонайменше 30 очок, 20 підбирань, 5 перехоплень та 5 блок-шотів в одному матчі.

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