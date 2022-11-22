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Жіноча збірна України піднялась на 9 позицій в оновленому рейтингу відбору на Євробаскет-2023

Сьогодні 20:55 190 0
Жіноча збірна України піднялась на 9 позицій в оновленому рейтингу відбору на Євробаскет-2023

Джерело - basket.com.ua.

Напередодні старту другого міжнародного вікна кваліфікації на жіночий чемпіонат Європи 2023 ФІБА оновила Power Rankings жіночих європейських збірних.

Якщо перед стартом відбору на Євробаскет-2023 Україна займала 21 сходинку, то перемоги над Францією та Фінляндію в листопаді минулого року підняли нашу збірну одразу на 9 місць.

Автори рейтингу також повідомляють, що на його формування окрім матчів минулого року впливали останні новини з табору збірних, а також статистика виступів гравчинь на початку сезону.

Щодо суперниць команди Срджана Радуловича, то Франція з першого місця опустилась на п’яте, Литва з 25-го піднялась на 21-го, а Фінляндія залишилась на 29 позицій.

Жіноча національна збірна України на цьому тижні зіграє чергові матчі відбору на Євробаскет-2023. Команда Срджана Радуловича 24 листопада в Вільнюсі протистоятиме збірній Литви, а 27 листопада в Роанні зіграє проти збірної Франції. Обидва матчі в Україні за підтримки Федерації баскетболу України ексклюзивно покаже телеканал XSPORT.

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