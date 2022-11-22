Відомий тренер з розвитку зірок НБА заарештований за підозрою у згвалтуванні

Баскетбольний тренер з розвитку навичок Роб МакКланаган, який працював з ЛеБроном Джеймсом, Стівеном Каррі та іншими зірками ТОП рівня, в п’ятницю, 18 листопада, заарештований за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомляє Yahoo sport.

Тренер був взятий під арешт у Род-Айленді.

Роб МакКланаган – чи не найвідоміше з імен у тренувальних колах НБА. який працює лише зі стартовими гравцями команд НБА. За повідомленнями wcvb.com, МакКланагана заарештували в Іст-Грінвічі, штат Род-Айленд. 43-річного МакКланагана звинувачують у тому, що він накачав наркотиками та зґвалтував жінку в центрі Бостона. Поліція Бостона провела розслідування та в четвер видала ордер на його арешт. МакКланаган, який проживає в Уоріці, штат Род-Айленд, був заарештований вже наступного дня, а в понеділок, 21 листопада, він постане перед судом Род-Айленда.

Згідно з вебсайтом цього тренера, він працював з багатьма зірками НБА. Серед своїх найбільших клієнтів він називає зірку Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса і MВП НБА-2022, гравця Голден Стейт Стівена Каррі. Також згадуються Кевін Дюрант, Деррік Роуз та Рассел Вестбрук, яких він називає своїми клієнтами. Додамо, що Стеф Каррі написав передмову до книги МакКланагана “Мережева робота з форвардом”, яка вийшла 2020 року.

Франшиза Бостон Селтікс опублікувала заяву, в якій йдеться, що МакКланаган не пов’язаний з командою. Повідомляється, що МакКланаган працював із виконувачем обов’язків головного тренера Селтікс Джо Маззуллою в середній школі Бішопа Хендрікена. На своєму веб-сайті МакКланаган написав, що він також працював консультантом та виступає з виступами.