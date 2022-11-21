Нью-Йорк Михайлюка поступився Фініксу, Сакраменто Леня переміг Детройт: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Нью-Йорк Святослава Михайлюка поступився Фініксу - 95:116. Українець провів на майданчику 5 хвилин 6 секунд, набрав 1 очко.
Сакраменто Олексія Леня переміг Детройт - 137:129. Українець не виходив на майданчик.
Фінікс - Нью-Йорк 116:95 (28:22, 27:31, 35:22, 26:20)
Вашингтон - Шарлотт 106:102 (35:27, 24:28, 18:24, 29:23)
Сакраменто - Детройт 137:129 (38:33, 30:37, 34:32, 35:27)
Бруклін - Мемфіс 127:115 (28:29, 29:33, 39:31, 31:22)
Клівленд - Маямі 113:87 (28:27, 31:15, 36:22, 18:23)
Г’юстон - Голден Стейт 120:127 (28:40, 37:21, 29:36, 26:30)
Даллас - Денвер 97:98 (25:25, 31:30, 18:24, 23:19)
Лейкерс - Сан-Антоніо 123:92 (34:20, 32:28, 29:19, 28:25)