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БК Запоріжжя дозаявив на сезон Суперліги 27-річного захисника

Сьогодні 19:25 247 0
БК Запоріжжя дозаявив на сезон Суперліги 27-річного захисника
#БК Запоріжжя

Джерело - basket.com.ua.

27-річний захисник Максим Ледньов виступатиме у Суперлізі у складі БК Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ледньов - це місцевий баскетболіст, який декілька сезонів відіграв у складі запорізького БК Металург-ЗНТУ у Першій лізі під керівництвом чинного головного тренера Запоріжжя Кирила Вікторова.

У сезоні 2020-21 він набирав у середньому 10,2 очка + 4,7 підбирання, проводячи на майданчику 24,5 хвилини ігрового часу. Це вже другий гравець, якого вносить до заявки БК Запоріжжя у ході сезону. Цю ситуацію прокоментував головний тренер команди Кирило Вікторов.

“Після першого туру стало зрозуміло, що у нас великі проблеми у задній лінії. Нам не вистачає гравця на позиції другого або першого номера. Віталій Тельчаров проводив минулий сезон у Харкові і порадив переглянути Рафаїла Хрисостоміді. Ми поговорили з ним – і хлопець погодився приєднатися до нас і отримувати час у Суперлізі. До свого дебюту Рафаїл провів з нами не так багато тренувань, хоча у колектив влився добре. Очікуємо, що у наступних матчах він вже краще себе проявить та буде нам суттєво допомагати.

Дозаявили також Максима Ледньова. Коли травмувався Марк Бер, ротація стала ще коротшою. Максим був у Запоріжжі, ми запросили його до нас. Він грав у Першій лізі, його присутність - це ще й досвід, бо деякі хлопці, які зараз у команді, вони навіть у Першій лізі отримували не завжди достатньо ігрового часу. Максим грав багато. Він повинен додати загрози з периметру, у нього є швидкість, непоступливість – саме це нам потрібно, щоб закривати лідерів команди суперника. Сподіваюсь, що він теж проявить себе у Суперлізі. Оскільки він місцевий, усіх хлопців знає добре, знає наші напрацювання, тому влитися в колектив має швидко”, - сказав Вікторов.

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