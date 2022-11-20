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Політехніка-Галичина здобула свою першу перемогу після повернення в Суперлігу

Сьогодні 16:40 183 0
Львів'яни на домашньому паркеті переграли Старий Луцьк
Політехніка-Галичина здобула свою першу перемогу після повернення в Суперлігу
#Старий Луцьк, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина здобула свою першу перемогу в Суперлізі, обігравши на домашньому паркеті Старий Луцьк.

Матч завершився з рахунком 65:59. 

Ця гра мала відбутись ще 15 листопада, але була перенесена через ракетний обстріл рашистами України та відсутність електроенергії у Львові. І якщо тоді львів'яни мали провести першу за сім років гру в еліті, то тепер вони встигли зустрітись з Говерлою-Прикарпаттям, в якому поступились (73:82). 

Українська Суперліга з баскетболу, чоловіки
Львів, ПС Галичина
20 листопада

Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 65:59 (17:13, 17:17, 13:18, 18:11)

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