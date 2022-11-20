Політехніка-Галичина здобула свою першу перемогу після повернення в Суперлігу

Львів'яни на домашньому паркеті переграли Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина здобула свою першу перемогу в Суперлізі, обігравши на домашньому паркеті Старий Луцьк.

Матч завершився з рахунком 65:59.

Ця гра мала відбутись ще 15 листопада, але була перенесена через ракетний обстріл рашистами України та відсутність електроенергії у Львові. І якщо тоді львів'яни мали провести першу за сім років гру в еліті, то тепер вони встигли зустрітись з Говерлою-Прикарпаттям, в якому поступились (73:82).

Українська Суперліга з баскетболу, чоловіки

Львів, ПС Галичина

20 листопада

Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 65:59 (17:13, 17:17, 13:18, 18:11)