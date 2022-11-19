Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІБА

Обновлений рейтинг ФІБА

Джерело - Чемпіон.

ФІБА опублікувала рейтинг чоловічих національних збірних, оновлений за підсумками листопадових матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє ФБУ.

Збірна України, яка здобула дві перемоги над Ісландією і Нідерландами, зберегла свою 28 позицію (15-е в Європі), маючи 406,7 очок. Попереду нашої чоловічої збірної Китай, одразу позаду – Латвія.

Відмітимо зміну на вершині - збірна Іспанії обійшла команду США та очолила рейтинг. Американці вперше поступилися першим місцем з моменту створення рейтингу понад 12 років тому.

Топ-20 рейтингу ФІБА: