Прометей підтримуватиме українських дітей у рамках соціальної програми Євроліги

Прометей долучився до соціальної програми Євроліги 7DAYS EuroCup ONE TEAM.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У рамках програми клуб підтримуватиме українських дітей, які постраждали від війни.

Першими учасниками стали 8-річна Настя і 7-річний Андрій. На майданчику Арени-Рига тренер Прометея Сергій Альфьоров провів для брата і сестри спеціальне тренування.

Програма Євроліги One Team від БК Прометей для українських дітей, які переїхали до Латвії, буде проводитися двічі на місяць. Тренування будуть проходити за участю як тренерів, так і гравців клубу.

За роки існування до цієї програми залучено вже 24 тисячі людей.

Нагадаємо Україна перемогла Ісландію у кваліфікації на ЧС-2023.