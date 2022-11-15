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Колишній тренер Барселони очолив аутсайдера Євроліги

Сьогодні 18:54 200 0
Колишній тренер Барселони очолив аутсайдера Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Црвєна Звєзда отримала нового тренера команди. Ним став Душко Іванович.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він підписав дворічний контракт.

65-річний спеціаліст був без роботи з листопада минулого року, коли його звільнили з Басконії.

За кар’єру він очолював Фрібург, Лімож, Басконію, Панатінаікос, Хімкі та “Бешикташ”. З 2005 по 2008 був наставником Барселони.

Црвєна Звєзда має 1 перемогу в 7 матчах, йдучи останньою у турнірній таблиці Євроліги.

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