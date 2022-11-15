Колишній тренер Барселони очолив аутсайдера Євроліги

Джерело - Чемпіон.
Баскетбольний клуб Црвєна Звєзда отримала нового тренера команди. Ним став Душко Іванович.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він підписав дворічний контракт.
65-річний спеціаліст був без роботи з листопада минулого року, коли його звільнили з Басконії.
За кар’єру він очолював Фрібург, Лімож, Басконію, Панатінаікос, Хімкі та “Бешикташ”. З 2005 по 2008 був наставником Барселони.
Црвєна Звєзда має 1 перемогу в 7 матчах, йдучи останньою у турнірній таблиці Євроліги.
Novi prvi trener seniorskog tima KK Crvena zvezda mts je Duško Ivanović.— KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) November 14, 2022
Detaljnije: https://t.co/UFF2NblnT8
Welcome coach! 🔴⚪️#kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam pic.twitter.com/Gf5wP1jjuL