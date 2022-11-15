Визначився склад жіночої збірної України на матчі проти Литви та Франції

До складу жіночої національної збірної України, яка продовжить свої виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2023, викличуть 12 гравчинь.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда Срджана Радуловича, яка потрапила до групи В, в рамках ігрового вікна зіграє два матчі.

24 листопада наша збірна протистоятиме Литві, а 27 листопада зіграє проти збірної Франції. Обидві гри прийдуть на виїзді.

Тренерський штаб національної команди України визначився зі складом збірної України на матчі кваліфікації, до якого увійшли 12 гравчинь:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина), перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова

Уляна Дацько (Нептунас, Литва), перший тренер Олег Лукиша

Дарія Дубнюк (Бамбібре, Іспанія), перший тренер Валерій Жартун

Ганна Рульова (Туран, Казахстан), перший тренер Віталій Тютюшов

Вікторія Балабан (Нептунас, Литва), перший тренер Алла Бикова

Вікторія Горобець (Тигру Муреш, Румунія), перші тренери Олена Борисова, Олена Федченко

Міріам Уро-Ніле (Кастор Брейн, Бельгія), перший тренер Людмила Іваненко

Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття), перший тренер Аїда Євтушенко

Тетяна Юркевічус (Арка Гдиня, Польща), перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань

Вікторія Шматова (Базілія Потенза, Італія), перший тренер Віктор Надьонов

Тетяна Гаврильчик (Брно, Чехія), перший тренер Тетяна Ящук

Олена Мазніченко (Орлі Баскет, Франція), перші тренери Генадій Шенгуров, Євген Філозоф

Команда збереться в Ризі 20 листопада, де і пройде короткий збір перед вильотом у Вільнюс, де і відбудеться перша гра міжнародного вікна.