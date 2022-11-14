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Сакраменто Леня переміг Голден Стейт: Результати матчів НБА

Сьогодні 08:37 144 0
Результати матчів НБА
Сакраменто Леня переміг Голден Стейт: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк з українцем Святославом Михайлюком поступився Оклахомі. Михайлюк участі у матчі не брав.

Сакраменто Леня обіграв Голден Стейт. Олексій на майданчику не з'явився.

НБА - Регулярний чемпіонат
14 листопада

Нью-Йорк – Оклахома-Сіті 135:145 (48:36, 25:43, 33:43, 29:23)

Вашингтон – Мемфіс 102:92 (23:19, 32:32, 27:23, 20:18)

Клівленд – Міннесота 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)

Філадельфія - Юта 105:98 (26:30, 25:27, 27:21, 27:20)

Чикаго – Денвер 103:126 (20:32, 27:30, 29:35, 27:29)

Сакраменто - Голден Стейт 122:115 (26:39, 38:23, 34:29, 24:24)

Лейкерс – Бруклін 116:103 (26:22, 29:24, 25:31, 36:26)

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