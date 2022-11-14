Сакраменто Леня переміг Голден Стейт: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Нью-Йорк з українцем Святославом Михайлюком поступився Оклахомі. Михайлюк участі у матчі не брав.
Сакраменто Леня обіграв Голден Стейт. Олексій на майданчику не з'явився.
НБА - Регулярний чемпіонат
14 листопада
Нью-Йорк – Оклахома-Сіті 135:145 (48:36, 25:43, 33:43, 29:23)
Вашингтон – Мемфіс 102:92 (23:19, 32:32, 27:23, 20:18)
Клівленд – Міннесота 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)
Філадельфія - Юта 105:98 (26:30, 25:27, 27:21, 27:20)
Чикаго – Денвер 103:126 (20:32, 27:30, 29:35, 27:29)
Сакраменто - Голден Стейт 122:115 (26:39, 38:23, 34:29, 24:24)
Лейкерс – Бруклін 116:103 (26:22, 29:24, 25:31, 36:26)