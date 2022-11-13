Головне
Перейра нокаутував Адесанью та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:26 286
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Вчора 23:52 2511
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ
Вчора 23:39 1531
Баварія розібралась з Шальке, Лейпциг дотиснув Вердер: Результати 15 туру Бундесліги
Вчора 21:26 436
S1mple – гравець десятиліття в CS:GO
Вчора 20:25 282
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру
Вчора 16:56 2856
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 16:22 5127
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 09:23 918
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023
11.11.2022 21:58 970
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022
11.11.2022 19:37 2715
Прямі трансляції

Маямі переграв Шарлотт, Бруклін розібрався з Кліпперс: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:01 241 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Маямі переграв Шарлотт, Бруклін розібрався з Кліпперс: Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
13 листопада

Новий Орлеан - Г’юстон 119:106 (34:26, 29:24, 23:37, 33:19)

Маямі - Шарлотт 132:115 (34:33, 23:26, 45:25, 30:31)

Філадельфія - Атланта 121:109 (37:24, 30:27, 32:33, 22:25)

Детройт - Бостон 108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)

515" src="https://www.youtube.com/embed/Ac20DMOPSpI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Індіана - Торонто 118:104 (28:26, 24:39, 30:25, 36:14)

Вашингтон - Юта 121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28)

Даллас - Портленд 117:112 (35:25, 24:32, 26:31, 32:24)

Кліпперс - Бруклін 95:110 (19:24, 31:30, 21:21, 24:35)

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО 2511
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 1857
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру Луческу готовий завершити тренерську кар'єру 2856
Усик: Херсон - це Україна. Крим - це Україна Усик: Херсон - це Україна. Крим - це Україна 923
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ 1531
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 5127
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5627
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22531
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11553 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70213 5
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42826
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7770