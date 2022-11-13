Маямі переграв Шарлотт, Бруклін розібрався з Кліпперс: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Новий Орлеан - Г’юстон 119:106 (34:26, 29:24, 23:37, 33:19)
Маямі - Шарлотт 132:115 (34:33, 23:26, 45:25, 30:31)
Філадельфія - Атланта 121:109 (37:24, 30:27, 32:33, 22:25)
Детройт - Бостон 108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)
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Індіана - Торонто 118:104 (28:26, 24:39, 30:25, 36:14)
Вашингтон - Юта 121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28)
Даллас - Портленд 117:112 (35:25, 24:32, 26:31, 32:24)
Кліпперс - Бруклін 95:110 (19:24, 31:30, 21:21, 24:35)