Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник України Ілля Сидоров

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу обіграла команду Нідерландів.

Чемпіонат світу-2023 - Кваліфікація

Група L, 11 листопада

Нідерланди - Україна 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Україна: Сидоров 25 + 5 передач, Ткаченко 10 + 4 підбирання, Липовий 9 + 3 підбирання, Герун 8 + 6 підбирань + 3 передачі, Войналович 4 + 3 підбирання + 3 передачі— старт, Кравцов 14 + 6 підбирань, Бобров 6 + 6 підбирань, Крутоус 5, Лукашов 5 + 9 передач, Тиртишник 2, Ковальов 2, Павлов 1