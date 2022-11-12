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Нью-Йорк без Михайлюка обіграв Детройт, Сакраменто Леня здолав Лейкерс: Результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 202 0
Нью-Йорк без Михайлюка обіграв Детройт, Сакраменто Леня здолав Лейкерс: Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк, за який виступає Святослав Михайлюк обіграв Детройт з рахунком 121:112. Українець на майданчик не виходив.

Сакраменто без допомоги Олексія Леня здолали Лейкерс - 114:120.

НБА - Регулярний чемпіонат
12 листопада

Бостон - Денвер 131:112 (33:25, 33:32, 31:34, 34:21)

Орландо - Фінікс 114:97 (30:23, 28:29, 29:22, 27:23)

Нью-Йорк - Детройт 121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)

Оклахома-Сіті - Торонто 132:113 (29:24, 41:32, 36:29, 26:28)

Сан-Антоніо - Мілвокі 111:93 (31:27, 23:19, 29:30, 28:17)

Мемфіс - Міннесота 114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19)

Голден Стейт - Клівленд 106:101 (25:25, 23:27, 26:25, 32:24)

Лейкерс - Сакраменто 114:120 (23:23, 37:33, 28:31, 26:33)

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