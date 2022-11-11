ЧС-2023. Дивись матчі збірної України з баскетболу - допомагай ЗСУ

Збираємо на крила-розвідники разом з благодійним фондом

Нідерланди – Україна. 11 листопада. 20.00. Алмере, арена "Topsportcentrum"

Україна – Ісландія. 14 листопада. 16.00. Арена "Рига"

Показ матчів ексклюзивно на телеканалі XSport



За ініціативи титульного партнера Федерації баскетболу України Parimatch Ukraine під час трансляції поєдинків відбудеться збір на крила-розвідники для ЗСУ спільно з благодійним фондом "KOLO".

Збірній потрібна лише перемога

У серпні Айнарс Багатскіс мав у своєму розпорядженні майже ідеальну обойму національної збірної. Лень, Михайлюк та Санон мали стати двигуном, з яким українці без проблем подолають Італію та Ісландію у стартових матчах другої частини відбору на ЧС-2023 та збережуть шанси поборотися за вихід на Мундіаль. Але сталося навпаки. Наша представники НБА виглядали тьмяно, Санон травмувався перед виїздов в Рейк'явік, плюс низка спірних тренерських рішень, - все це вилилося в дві поразки, що зменшили наші шанси зіграти у фінальній частині чемпіонату світу майже до 0. Особливо прикрою стала поразка Ісландії в овертаймі, коли здавалося жовто-сині мали забирати своє.

І хоча попереду у збірної України ще чотири матчі відбору, навіть чотири перемоги не зможуть гарантувати їй місце в трійці найкращих у групі L. Наразі після 6 поєдинків кваліфікації українці ідуть п’ятими, маючи в активі 7 очок (1 перемога, 5 поразок). На чемпіонат світу виходять три найкращі команди з групи, тож для України все залежить ще й від результатів суперників.

Санон, Пусловий, Зотов – аут, Тиртишник - ін

7 листопада збірна України розпочала підготовку до матчів з Нідерландами і Ісландією у Ризі, яка на даний момент є резиденцією національної команди, і тут на арені "Рига" українці прийматимуть Ісландію. І порівняно з серпневими матчами відбору до ЧС, і, звичайно, успішним для нас Євробаскетом (наші вийшли в 1/8 фіналу, де програли Польщі), склад збірної інтригує, чи навіть насторожує. Айнарс Багатскіс, який все ж залишився на позиції головного тренера, цього разу об’єктивно не може розраховувати на "американців" Леня та Михайлюка, травмувався захисник "Прометея" Юссуф Санон, попросили не задіювати їх у національній команди Близнюк, Пустовий та Скапінцев, продовжують відновлюватися від пошкоджень Зотов і Ковляр.

Наставник жовто-синіх наголошує, що жодних хвилювань немає, це шанс для тих, хто менше грає проявити себе, що команда має битися за себе і за країну, але очевидно - буде важко. До дебютних матчів за збірну готується захисник київського "Будівельника" Ілля Тиртишник, з яким Багатскіс правцював у "Київ-Баскеті".

Прогноз від Parimatch Ukraine

Перший легальний букмекер та партнер національної збірної України Parimatch Ukraine визначив фаворитів майбутніх поєдинків та в обох матчах прогнозує перемогу саме українцям. Експерти вважають, що жовто-сині зможуть здолати Нідерланди на виїзді в основний час, коефіцієнт на такий результат – 1.52, в той час, як шанси на успіх господарів майданчика оцінюють як 2.70 до 1. Та навіть якщо матч перейде в овертайм, команда Багатскіса своє має забрати. Кеф на нашу перемогу в додатковий час – 1.47. В Ризі українцям теж прогнозують необхідний їм результат. 1.48 – коефіцієнт на перемогу в основний час, 1.42 – в овертаймі. Шанси Ісландії на успіх у цьому поєдинку значно нижчі – 3.00 до 1.

Збірна України з баскетболу долучилася до благодійної ініціативи Parimatch Ukraine та благодійного фонду "КОЛО". Під час трансляції поєдинків національної команди на телеканалі XSport відбуватиметься збір на крила-розвідники від українських розробників "Небесна кара", що забезпечать нагальні потреби ЗСУ.

Вболівай за своїх на всіх фронтах та заряджай на перемогу України разом з Parimatch Ukraine!