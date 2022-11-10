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Бруклін розгромив Нью-Йорк Михайлюка, Сакраменто Леня здолав Клівленд: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:44 150 0
Михайлюк набрав у матчі 6 очок
Бруклін розгромив Нью-Йорк Михайлюка, Сакраменто Леня здолав Клівленд: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк з українцем Святославом Михайлюком поступився Брукліну. Михайлюк набрав у цьому матчі 6 очок.

Сакраменто Леня обіграв Клівленд. Олексій на майданчику не з'явився.

НБА - Регулярний чемпіонат
10 листопада

Орландо - Даллас 94:87 (24:28, 26:26, 23:20, 21:13)

Шарлотт - Портленд 95:105 (30:25, 23:33, 26:28, 16:19)

Індіана - Денвер 119:122 (27:35, 43:21, 25:33, 24:33)

Бруклін - Нью-Йорк 112:85 (38:22, 31:22, 23:27, 20:14)

Атланта - Юта 119:125 (22:26, ​​32:37, 36:22, 29:40)

Торонто - Г'юстон 116:109 (29:37, 28:17, 29:28, 30:27)

Бостон - Детройт 128:112 (29:21, 34:28, 32:30, 33:33)

Чикаго - Новий Орлеан 111:115 (22:22, 28:30, 32:27, 29:36)

Сан-Антоніо  - Мемфіс 122:124 OT (32:38, 27:28, 35:23, 18:23, 10:12)

Міннесота - Фінікс 117:129 (25:39, 26:30, 31:35, 35:25)

Оклахома - Мілвокі 132:136 OT (27:27, 28:28, 32:29, 32:35, 7:7, 6:10)

Кліпперс - Лейкерс 114:101 (38:21, 16:31, 33:23, 27:26)

Сакраменто - Клівленд 127:120 (34:29, 35:29, 28:35, 30:27)

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