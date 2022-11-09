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Старий Луцьк поступився Говерлі у Суперлізі

Сьогодні 20:28 158 0
Говерла здобула другу перемогу поспіль у Суперлізі
Старий Луцьк поступився Говерлі у Суперлізі
#Говерла, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк програв Говерлі у рамках Суперліги - 60:79.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Водолазський із Говерли - 22 очка, 9 підбирань і 1 асист.

Суперліга України
09 листопада

Старий Луцьк - Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)

Старий Луцьк: Коцько (21 + 2 підбирання + 5 асистів), Панфілов (11 + 1 підбирання + 2 асисти), Швагринський (10 + 6 підбирань), Дейна (8 + 6 підбирань + 1 асист), Прозапас (6 +2 підбирання)

Говерла: Водолазський (22 + 9 підбирань + 1 асист), Старцев (21 + 5 підбирань + 7 асистів), Лесик (9), Чугунов (8 + 2 підбирання), Тимофійчук (6 +3 підбирання + 2 асисти)

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