Старий Луцьк поступився Говерлі у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Старий Луцьк програв Говерлі у рамках Суперліги - 60:79.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Водолазський із Говерли - 22 очка, 9 підбирань і 1 асист.
Суперліга України
09 листопада
Старий Луцьк - Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)
Старий Луцьк: Коцько (21 + 2 підбирання + 5 асистів), Панфілов (11 + 1 підбирання + 2 асисти), Швагринський (10 + 6 підбирань), Дейна (8 + 6 підбирань + 1 асист), Прозапас (6 +2 підбирання)
Говерла: Водолазський (22 + 9 підбирань + 1 асист), Старцев (21 + 5 підбирань + 7 асистів), Лесик (9), Чугунов (8 + 2 підбирання), Тимофійчук (6 +3 підбирання + 2 асисти)