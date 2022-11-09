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БІПА обіграло Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні 19:30 128 0
БІПА-Одеська область здобула четверту перемогу в сезоні
БІПА обіграло Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя програло БІПА-Одеська область у рамках Суперліги – 60:89.

Це четверта перемога одеського клубу в сезоні. Найрезультативнішим гравцем матчу став Анатолій Конєв з БІПА - 16 очок, 3 підбирання і 2 асисти.

Найрезультативнішим гравцем Запоріжжя став Роман Морозов – 14 очок, 5 підбирань, 2 передачі.

Суперліга України

09 листопада

Запоріжжя - БІПА-Одеська область 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)

Запоріжжя: Морозов (14 очок + 5 підбирань + 2 асисти), Буц (12 + 11 підбирань + 1 асист), Хрисостоміді (11 + 3 підбирання + 6 асистів), Тельчаров (7 + 2 підбирання + 4 асисти), Покоєнко (6 + 4 підбирання)

БІПА-Одеська область: Конєв (16 + 3 підбирання + 2 асисти), Рябчук (15 + 4 підбирання + 4 асисти), Унгурян (14 + 1 підбирання + 8 асистів), Товкач (12 + 1 підбирання + 2 асисти), Шашков (11 + 4 підбирання + 3 асисти)

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