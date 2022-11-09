Українська команда зіграє в Європейській жіночій баскетбольній лізі

Українська жіноча команда Франківськ-Прикарпаття заявилась до Європейської жіночої баскетбольної ліги - турніру, який проводиться під егідою ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На час повномасштабної війни в Україні Франківськ-Прикарпаття йшла четвертою в жіночій лізі минулого сезону, а в цьому році команда Юрія Процюка не лише зберегла лідерів команди, але й підсилилась, що робить її одним з головних фаворитів Жіночої ліги.

Окрім внутрішніх змагань команди вирішала продемонструвати свою силу на європейських баскетбольних майданчиках.

Окрім Франківськ-Прикарпаття цього сезону в турнірі грають чеські Хомутов та Острава, польська Полонія Варшава, литовські Нептунас та Шяуляй, латвійські Рига-Університет та ТТТ Рига. Команда зіграють три спарені тури після чого четвірка кращих розіграють перемогу в турнірі у Фіналі чотирьох.

Додамо, що в цьому сезоні чотири команди вже провели матчі першого туру. Інші команди мають зіграти на цьому тижні. Франківськ-Прикарпаття цього тижня стартує в Жіночій лізі, приймаючи бабл в Івано-Франківську.