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Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

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Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
#БК Дніпро, #Будівельник, #Говерла, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу. 

Чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу
22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк 61:86

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 85:57

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА 54:68

19:00 Будівельник – Дніпро 76:63

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник

19:00 Говерла – Дніпро

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро 70:64

17:00 Говерла – Будівельник 52:90

5 листопада

13:00 Дніпро - Київ-Баскет 81:83 (23:17, 19:26, 19:21, 20:19)

17:00 Будівельник - Черкаські Мавпи 84:57 (18:8, 19:17, 27:26, 20:6)

6 листопада

13:00 Дніпро - Черкаські Мавпи 91:61 (20:14, 25:14, 18:12, 28:21)

17:00 Будівельник - Київ-Баскет 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)

8 листопада

15:00 Запоріжжя - Говерла 55:83 (14:21, 17:30, 18:9, 6:23)

19:00 Старий Луцьк - БІПА 71:86 (18:17, 24:34, 11:21, 18:14)

9 листопада

14:00 Запоріжжя - БІПА

18:00 Старий Луцьк - Говерла

Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.

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