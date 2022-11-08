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Багатскіс: Те, що я говорив гравцям після гри з Польщею - це було на емоціях

Вчора 22:56 174 0
Багатскіс: Те, що я говорив гравцям після гри з Польщею - це було на емоціях
#Айнарс Багатскіс

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс після Євробаскету прийняв емоційне рішення піти з посади.

Про це заявив сам фахівець.

"Те, що я говорив гравцям після гри - це було на емоціях. Потім, коли є час, щоб інформація осіла, щоб заспокоїтись, подивитися наші матчі...

Дуже болісно дивитись ігри, в яких ти програв. В яких граєш добре, але ти програв. І зробити якісь висновки для себе. Після Євробаскету я одразу прийняв це рішення для себе. Це було на емоціях.

Чесно, я був злий, що ми закінчили. Я вважав, що ми можемо дійти далі. Я звинувачував себе. Потім, коли глянув, я заспокоївся.

Зараз, коли федерація мені запропонувала закінчити розпочате, я погодився. Через ті причини, про які говорив. Закінчити те, що почав. Я бачу, що команді можу ще дати. Для мене честь бути тренером збірної України - це не просто слова. Це відповідальність.

Я розумію, що якщо мені пропонують, то я маю працювати, допомагати Україні, українському баскетболу, як це робив раніше", - сказав Багатскіс.

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