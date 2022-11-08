Сакраменто Леня поступився Голден Стейт, Нью-Йорк з Михайлюком обіграв Міннесоту: Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк з українцем Святославом Михайлюком переміг Міннесоту з рахунком 120:107. Михайлюк провів на майданчику 52 секунди та не набрав очок.

Голден Стейт переміг Сакраменто Олексія Леня – 116:113. Олексій на майданчику не з'явився.

НБА - Регулярний чемпіонат

8 листопада

Шарлотт – Вашингтон 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)

Орландо – Г'юстон 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)

Детройт – Оклахома-Сіті 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)

Індіана – Нью-Орлінс Пеліканс 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)

Філадельфія - Фінікс 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)

Атланта – Мілвокі 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)

Маямі – Портленд 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)

Чикаго – Торонто 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)

Мемфіс – Бостон 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

Міннесота – Нью-Йорк 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)

Сан-Антоніо – Денвер 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)

Даллас – Бруклін 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)

Голден Стейт – Сакраменто 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)

Юта – Лейкерс 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)

Кліпперс – Клівленд 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)