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Дніпро розгромив Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

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Дніпро розгромив Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
#БК Дніпро, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи поступилися БК Дніпро.

Матч завершився з рахунком 91:61.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
6 листопада

Дніпро - Черкаські Мавпи 91:61 (20:14, 25:15, 18:12, 28:21)

Дніпро: Тимофеєнко 13, Сорочан 12 + 8 підбирань + 3 передачі, Загреба 10, Закурдаєв 4 + 4 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шота, Джеріхов 0 — старт, Бондарчук 19, Тарасенко 17 + 19 підбирань + 4 передачі, Бачурін 7 + 5 передач, Мартинов 2, Шкода 0

Черкаські Мавпи: Скіра 21 + 6 підбирань + 3 блок-шоти, Пошабля 9 + 6 підбирань - 4 втрати, Руслов 6, Назаренко 5, Лакомов 2 — старт, Плясов 14 + 5 підбирань, Липовцев 0, Крутогуз 0, Кузнецов 0 + 3 передачі

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