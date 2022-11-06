Дніпро розгромив Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи поступилися БК Дніпро.
Матч завершився з рахунком 91:61.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
6 листопада
Дніпро - Черкаські Мавпи 91:61 (20:14, 25:15, 18:12, 28:21)
Дніпро: Тимофеєнко 13, Сорочан 12 + 8 підбирань + 3 передачі, Загреба 10, Закурдаєв 4 + 4 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шота, Джеріхов 0 — старт, Бондарчук 19, Тарасенко 17 + 19 підбирань + 4 передачі, Бачурін 7 + 5 передач, Мартинов 2, Шкода 0
Черкаські Мавпи: Скіра 21 + 6 підбирань + 3 блок-шоти, Пошабля 9 + 6 підбирань - 4 втрати, Руслов 6, Назаренко 5, Лакомов 2 — старт, Плясов 14 + 5 підбирань, Липовцев 0, Крутогуз 0, Кузнецов 0 + 3 передачі