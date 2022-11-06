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Нью-Йорк Михайлюка програв Бостону, Сакраменто Леня здолало Орландо: результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 265 0
Українці цього дня не виходили на майданчик
Нью-Йорк Михайлюка програв Бостону, Сакраменто Леня здолало Орландо: результати матчів НБА
#Бостон, #Денвер, #Олексій Лень, #Орландо, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім матчів регулярного чемпіонату НБА.

Фіналіст минулого сезону Бостон виграв у гостях у Нью-Йорка Святослава Михайлюка - 133:118.

Орландо поступився Сакраменто Олексія Леня - 123:126. Українці цього дня не виходили на майданчик.

НБА - Регулярний чемпіонат
6 листопада

Орландо - Сакраменто 123:126 OT (33:25, 32:22, 12:36, 29:23, 17:20)

Шарлотт - Бруклін 94:98 (21:30, 23:22, 26:17, 24:29)

Нью-Йорк - Бостон 118:133 (29:32, 37:35, 30:34, 22:32)

Атланта - Новий Орлеан 124:121 OT (29:28, 31:24, 28:33, 21:24, 15:12)

Мілвокі - Оклахома 108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16)

Міннесота - Г’юстон 129:117 (40:34, 28:15, 35:34, 26:34)

Денвер - Сан-Антоніо 126:101 (40:27, 30:24, 29:25, 27:25)

Фінікс - Портленд 102:82 (35:26, 26:14, 23:21, 18:21)

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