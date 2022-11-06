Нью-Йорк Михайлюка програв Бостону, Сакраменто Леня здолало Орландо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися вісім матчів регулярного чемпіонату НБА.
Фіналіст минулого сезону Бостон виграв у гостях у Нью-Йорка Святослава Михайлюка - 133:118.
Орландо поступився Сакраменто Олексія Леня - 123:126. Українці цього дня не виходили на майданчик.
Орландо - Сакраменто 123:126 OT (33:25, 32:22, 12:36, 29:23, 17:20)
Шарлотт - Бруклін 94:98 (21:30, 23:22, 26:17, 24:29)
Нью-Йорк - Бостон 118:133 (29:32, 37:35, 30:34, 22:32)
Атланта - Новий Орлеан 124:121 OT (29:28, 31:24, 28:33, 21:24, 15:12)
Мілвокі - Оклахома 108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16)
Міннесота - Г’юстон 129:117 (40:34, 28:15, 35:34, 26:34)
Денвер - Сан-Антоніо 126:101 (40:27, 30:24, 29:25, 27:25)
Фінікс - Портленд 102:82 (35:26, 26:14, 23:21, 18:21)