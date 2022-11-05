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Нью-Йорк Михайлюка обіграв Філадельфію, п'ята поспіль поразка Голден Стейт: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:41 30 0
Результати матчів НБА
Нью-Йорк Михайлюка обіграв Філадельфію, п'ята поспіль поразка Голден Стейт: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Філадельфія програла Нью-Йорку українського баскетболіста Святослава Михайлюка. Михайлюк матч пропустив.

НБА - Регулярний чемпіонат

05 листопада

Вашингтон – Бруклін 86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)

Індіана – Маямі  101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)

Детройт – Клівленд 88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)

Філадельфія – Нью-Йорк 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)

Бостон – Чикаго 123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32)

Мемфіс – Шарлотт 130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30)

Сан-Антоніо – Кліпперс 106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31)

Даллас – Торонто 111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)

Нью-Орлінс Пеліканс – Голден Стейт 114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)

Міннесота – Мілвокі 102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)

Фінікс – Портленд 106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)

Лейкерс – Юта 116:130 (34:40, 28:35, 33:25, 21:30)

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