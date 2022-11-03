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Прометей підписав американського гравця

Сьогодні 17:38 180 0
Прометей підписав американського гравця
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Американський бігмен Джеймс Дiккi перейшов у Прометей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний Діккі є випускником Університету Північної Кароліни (США), за команду якого провів 4 сезони.

У 2018 році Діккі став найкращим гравцем захисного плану Південній Конференції NCAA, а також увійшов до її другої символічної збірної.

Європейську частину кар’єри Діккі розпочав у сезоні 2020/2021 в угорському клубі Щедак. Також він виступав за німецький Геттінген, ізраїльський Хапоель.

Сезон 2022/23 Джеймс розпочав у складі французького Бурга.

Раніше Прометей переграв Бурсаспор у Єврокубку.

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