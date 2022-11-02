Визначився склад збірної України на матчі проти Нідерландів та Ісландії

До списку увійшли 13 гравців

Чоловіча збірна України з баскетболу у листопаді зіграє матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.

11 листопада національна команда в Алмере зіграє проти збірної Нідерландів, а 14 листопада в Ризі прийматиме команду Ісландії.

Тренерський штаб української збірної на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із попереднім складом команди, який готуватиметься до цих матчів. До списку увійшли 13 гравців:

Денис Лукашов (Прометей, Україна), Олександр Ковляр (Калєв, Естонія), Ілля Сидоров (Прометей, Україна), Іссуф Санон (Прометей, Україна), Павло Крутоус (Будівельник, Україна), Іван Ткаченко (Прометей, Україна), Олександр Липовий (Прометей, Україна), Андрій Войналович (Тарту, Естонія), Артем Ковальов (П’єно Жвайгждес, Литва), В’ячеслав Бобров (Будівельник, Україна), Сергій Павлов (Пярну, Естонія), Володимир Герун (Бетіс, Іспанія), В’ячеслав Кравцов (Менорка, Іспанія).