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Став відомий розклад найближчих матчів жіночої збірної у відборі на Євробаскет-2023

Вчора 22:56 155 0
Наразі команда Радуловича лідирує у відбірковій групі
Став відомий розклад найближчих матчів жіночої збірної у відборі на Євробаскет-2023

Джерело - fbu.ua.

Свої наступні офіційні матчі жіноча збірна України зіграє в листопаді, коли в рамках відбору на Євробаскет-2023 на виїзді протистоятиме командам Литви та Франції.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда Срджана Радуловича обидві гри проведе на виїзді. На сайті ФІБА з'явився час початку матчів нашої збірної.

З Литвою збірна України зіграє 24 листопада у Вільнюсі на Jeep Арені. Початок зустрічі о 19:30.

Проти француженок наші дівчата проведуть гру 27 листопада у місті Роанн на арені Халле Андре Вашересс. Там гра розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, наразі Україна провела в своїй групі два матчі і обидва виграла, в тому числі у француженок в Києві. 

На Євробаскет-2023 потраплять переможці відбіркових груп та чотири кращі команди серед тих, хто займе друге місце в групі. Завершиться відбір у лютому 2023 року.

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