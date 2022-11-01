Голден Стейт продовжив контракти з трьома своїми гравцями

Голден Стейт скористався опціями продовження в контрактах центрового Джеймса Вайзмена, форварда Джонатана Кумінгі та захисника Мозеса Муді. Дедлайн на ухвалення подібних рішень у НБА було призначено на понеділок.

Про це повідомляє ESPN.

Опція Вайзмена розрахована на 12,1 мільйона доларів, Кумінги на 6 мільйонів, Муді - на 3,9 мільйона.

Тріо тепер пов’язане контрактами з Ворріорз до кінця сезону-23/24, але обраний під 2-м номером на драфті-2020 Вайзмен буде доступний для підписання нової угоди наступного літа, а 2024-го може стати обмежено вільним агентом.