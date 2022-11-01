Сакраменто з Ленем переміг Шарлотт: Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень провів на майданчику у грі проти Шарлотт 1 хвилину 57 секунд. За цей час він виконав 1 кидок, який виявився невлучним. Зустріч українець завершив із показником -4, згідно з рейтингом "+/-".

НБА - Регулярний чемпіонат

01 листопада

Шарлотт – Сакраменто 108:115 (34:24, 33:28, 18:37, 23:26)

Вашингтон – Філадельфія 111:118 (28:30, 24:22, 21:34, 38:32)

Торонто – Атланта 139:109 (34:28, 30:25, 31:27, 44:29)

Бруклін – Індіана 116:109 (33:18, 28:36, 31:31, 24:24)

Мілвокі – Детройт 110:108 (34:23, 26:29, 28:25, 22:31)

Юта – Мемфіс 121:105 (23:26, 38:18, 36:30, 24:31)

Кліпперс – Г'юстон 95:93 (30:23, 21:29, 22:24, 22:17)