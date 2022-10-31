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Голден Стейт поступився Детройту, Лейкерс обіграли Денвер: Результати матчів НБА

Сьогодні 08:37 225 0
Результати матчів НБА
Голден Стейт поступився Детройту, Лейкерс обіграли Денвер: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА. 

Українець гравець Нью-Йорка Святослав Михайлюк не грав у матчі проти Клівленда.

НБА - Регулярний чемпіонат

31 жовтня

Кліпперс – Новий Орлеан 91:112 (25:18, 27:34, 15:26, 24:34)

Детройт - Голден Стейт 128:114 (29:37, 34:18, 37:36, 28:23)

Клівленд – Нью-Йорк 121:108 (35:30, 27:29, 22:34, 37:15)

Бостон – Вашингтон 112:94 (34:15, 24:32, 29:21, 25:26)

Сан-Антоніо – Міннесота 107:98 (26:23, 31:24, 28:23, 22:28)

Даллас – Орландо 114:105 (29:34, 31:26, 28:23, 26:22)

Фінікс – Г'юстон 124:109 (29:24, 36:32, 25:30, 34:23)

Лейкерс – Денвер 121:110 (26:31, 29:20, 38:34, 28:25)

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