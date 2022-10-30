Томпсон включив себе до п’ятірки найкращих шутерів в історії НБА

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон назвав п’ятірку найкращих снайперів в історії НБА.

Про це повідомляє Fadeaway World.

"Стеф Каррі, Реджі Міллер, Рей Аллен. Це тяжко. Я теж серед них. Також оберу Дюрента та Лері Берда. Лише чисті шутери", - сказав Томпсон.

У НБА Томпсон реалізував 1925 триочкових кидків і перебуває на 18-му місці в списку найкращих гравців за цим показником в історії. Цього сезону 32-річний гравець показує точність з-за дуги 28,6% при середньому показнику в кар’єрі 41,6%.