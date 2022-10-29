Прометей переміг Тарту у Латвійсько-естонській лізі

6-та поспіль перемога Прометея у Латвійсько-естонській лізі

Джерело - Чемпіон.

Прометей провів черговий матч у рамках Латвійсько-естонської ліги.

Українська команда перемогла Тарту з рахунком 101:64.

Найкращим у складі Прометея став Ді Джей Стефенс, який грав з пошкодженням спини. На його рахунку 19 очок та 1 підбирання.

Pef League - Регулярний чемпіонат

6 тур, 29 жовтня

БК Прометей - БК Тарту 101:64 (26:14, 27:11, 25:16, 23:23

Прометей: Агада* (11 + 5 передач + 2 перехоплення), Балвiн* (14 + 11 пiдбирань), Cидоров* (7 + 5 передач), Кеннедi* (2), Стефенс* (19), Лукашов, капiтан (16), Липовий (4), Санон (10), Хог (4), Петров (8), Ткаченко (6).

Тарту Улiкоол Макс енд Моорiтс": Розентхаль* (0), Кiвi* (3 + 2 перехоплення), Суурорг* (7 + 6 передач), Павелка* (5 + 11 пiдбирань), Еелмяе* (9), Войналович (23), Макклауд (4), Куусмаа (0), Урвiк (0), Роос (3), Саал (10), Пеемот (0).

Раніше Прометей переграв Бурсаспор у Єврокубку.