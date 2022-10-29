Визначено символічну п’ятірку старту сезону Суперліги

Джерело - fbu.ua.
ФБУ визначила символічну п'ятірку перших матчів регулярного чемпіонату Суперліги Parimatch (22-27 жовтня).
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Ігри відбулися у баблах Києва та Івано-Франківська.
Символічна п’ятірка перших матчів Суперліги:
Олександр Рябчук (БІПА-Одеська область) - 7 очок, 6 перехоплень, 4,5 підбирання, 2 передачі (Рейтинг ефективності - 11,0)
Володимир Коцько (Старий Луцьк) - 17 очок, 5 передач, 1,7 перехоплення (РЕ - 16,3)
Олександр Кольченко (Будівельник) - 15,5 очка, 4,0 підбирання, 3,5 передачі (РЕ - 17,0)
Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 12 очок, 6 підбирань, 4,7 передачі, 1,7 перехоплення (РЕ - 19,7)
Антон Буц (Запоріжжя) - 12 очок, 12,7 підбирання, 3,3 передачі (РЕ - 17,7)