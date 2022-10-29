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Визначено символічну п’ятірку старту сезону Суперліги

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#БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #Старий Луцьк

Джерело - fbu.ua.

ФБУ визначила символічну п'ятірку перших матчів регулярного чемпіонату Суперліги Parimatch (22-27 жовтня).

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Ігри відбулися у баблах Києва та Івано-Франківська.

Символічна п’ятірка перших матчів Суперліги:

Олександр Рябчук (БІПА-Одеська область) - 7 очок, 6 перехоплень, 4,5 підбирання, 2 передачі (Рейтинг ефективності - 11,0)

Володимир Коцько (Старий Луцьк) - 17 очок, 5 передач, 1,7 перехоплення (РЕ - 16,3)

Олександр Кольченко (Будівельник) - 15,5 очка, 4,0 підбирання, 3,5 передачі (РЕ - 17,0)

Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 12 очок, 6 підбирань, 4,7 передачі, 1,7 перехоплення (РЕ - 19,7)

Антон Буц (Запоріжжя) - 12 очок, 12,7 підбирання, 3,3 передачі (РЕ - 17,7)

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