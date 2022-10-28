Вболівальника, який кинув стакан в Дончича, арештували

Гра була зупинена на кілька хвилин, поки судді прибирали безлад

Джерело - TMZ.

Уболівальника, який кинув стакан на майданчик під час овертайму в матчі Брукліна проти Далласа (125:129), арештували та звинуватили у дрібному правопорушенні за втручання у спортивний захід.

Про це повідомляє TMZ.

За даними поліції Нью-Йорка, 24-річний Джастін Боцман кинув предмет під час овертайму, коли Кевін Дюрент намагався виконати кілька штрафних кидків.

Стакан впав поряд з Лукою Дончичем. Гра була зупинена на кілька хвилин, поки судді прибирали безлад.

У Дончича у цей вечір були конфлікти і з іншими вболівальниками. Протягом матчу його помічали за суперечками з деякими вболівальниками.