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Вболівальника, який кинув стакан в Дончича, арештували

Вчора 23:19 278 0
Гра була зупинена на кілька хвилин, поки судді прибирали безлад
Вболівальника, який кинув стакан в Дончича, арештували
#NBA, #Лука Дончич

Джерело - TMZ.

Уболівальника, який кинув стакан на майданчик під час овертайму в матчі Брукліна проти Далласа (125:129), арештували та звинуватили у дрібному правопорушенні за втручання у спортивний захід.

Про це повідомляє TMZ.

За даними поліції Нью-Йорка, 24-річний Джастін Боцман кинув предмет під час овертайму, коли Кевін Дюрент намагався виконати кілька штрафних кидків.

Стакан впав поряд з Лукою Дончичем. Гра була зупинена на кілька хвилин, поки судді прибирали безлад.

У Дончича у цей вечір були конфлікти і з іншими вболівальниками. Протягом матчу його помічали за суперечками з деякими вболівальниками.

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