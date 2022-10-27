Головне
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:39 1310
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 18:40 2304
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 15:59 11564
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 14:17 11068 4
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:51 207
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика
Сьогодні 10:25 1205
Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1539
Ураган розгромив Юнайтед Галац у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 22:14 604
Альтернатива карткам: Платформи FAVBET вже готові до криптовалютних розрахунків
Вчора 20:02 812
Favbet Foundation передав пікап Батальйону імені Кульчицького
Вчора 19:55 923
Прямі трансляції

Колишній президент США може стати співвласником клубу НБА

Сьогодні 17:09 160 0
Обамі приписують інтерес до купівлі клубу НБА
Колишній президент США може стати співвласником клубу НБА

Джерело - sport.ua.

Колишній президент США Барак Обама входить до однієї з груп, яка цікавиться покупкою клубу Національної баскетбольної асоціації Фінікс Санз.

Про це заявив оглядач видання The Ringer Білл Сіммонс.

"Я чув, що Обама входить до однієї з груп. І це єдиний хлопець, якого, як на мене, готові висунути вперед. Багатії були б раді побачити його попереду, щоб сказати: "Здорово", - заявив Сіммонс.

Попереднім власником Санз був Роберт Сарвер. Він, як відомо, був зміщений зі свого поста після того, як Асоціація усунула його через серйозні порушення робочої етики, зокрема расизму та сексизму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів 1539
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11564
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11068 4
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 2304
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика У Шахтарі назвали ціну на Мудрика 1205
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 1310
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7579
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 46187
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22219
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57831
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6875
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33899