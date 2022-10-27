Колишній президент США може стати співвласником клубу НБА

Обамі приписують інтерес до купівлі клубу НБА

Колишній президент США Барак Обама входить до однієї з груп, яка цікавиться покупкою клубу Національної баскетбольної асоціації Фінікс Санз.

Про це заявив оглядач видання The Ringer Білл Сіммонс.

"Я чув, що Обама входить до однієї з груп. І це єдиний хлопець, якого, як на мене, готові висунути вперед. Багатії були б раді побачити його попереду, щоб сказати: "Здорово", - заявив Сіммонс.

Попереднім власником Санз був Роберт Сарвер. Він, як відомо, був зміщений зі свого поста після того, як Асоціація усунула його через серйозні порушення робочої етики, зокрема расизму та сексизму.