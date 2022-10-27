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Денвер переміг Лейкерс: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 166 0
Результати матчів НБА
Денвер переміг Лейкерс: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА. 

НБА - Регулярний чемпіонат

27 жовтня

Клівленд – Орландо 103:92 (30:24, 24:26, 19:19, 30:23)

Детройт - Атланта 113:118 (32:36, 29:26, 28:27, 24:29)

Торонто - Філадельфія 119:109 (35:27, 28:26, 26:26, 30:30)

Нью-Йорк – Шарлотт 134:131 OT (32:30, 37:32, 29:28, 24:32, 12:9)

Мілвокі – Бруклін 110:99 (25:20, 18:35, 35:21, 32:23)

Чикаго – Індіана 124:109 (38:27, 38:30, 27:36, 21:16)

Міннесота – Сан-Антоніо 134:122 (39:28, 29:25, 34:41, 32:28)

Юта – Г’юстон 109:101 (22:21, 39:28, 28:26, 20:26)

Портленд – Маямі 98:119 (31:28, 25:33, 25:33, 17:25)

Денвер - Лейкерс 110:99 (26:22, 28:32, 32:17, 24:28)

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