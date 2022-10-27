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Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Сьогодні 18:40 2304 0
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
#БК Дніпро, #Будівельник, #Говерла, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу. 

Чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу
22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк 61:86

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 85:57

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА 54:68

19:00 Будівельник – Дніпро 76:63

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник

19:00 Говерла – Дніпро

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро 70:64

17:00 Говерла – Будівельник 52:90

5 листопада

13:00 Дніпро - Київ-Баскет

17:00 Будівельник - Черкаські Мавпи

6 листопада

13:00 Дніпро - Черкаські Мавпи

17:00 Будівельник - Київ-Баскет

8 листопада

15:00 Запоріжжя - Говерла

19:00 Старий Луцьк - БІПА

9 листопада

14:00 Запоріжжя - БІПА

18:00 Старий Луцьк - Говерла

Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.

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