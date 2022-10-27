Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу.
14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42
17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62
23 жовтня
14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65
17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76
24 жовтня
14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк 61:86
17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 85:57
25 жовтня
16:00 Говерла – БІПА 54:68
19:00 Будівельник – Дніпро 76:63
26 жовтня
16:00 БІПА – Будівельник
19:00 Говерла – Дніпро
27 жовтня
14:00 БІПА – Дніпро 70:64
17:00 Говерла – Будівельник 52:90
5 листопада
13:00 Дніпро - Київ-Баскет
17:00 Будівельник - Черкаські Мавпи
6 листопада
13:00 Дніпро - Черкаські Мавпи
17:00 Будівельник - Київ-Баскет
8 листопада
15:00 Запоріжжя - Говерла
19:00 Старий Луцьк - БІПА
9 листопада
14:00 Запоріжжя - БІПА
18:00 Старий Луцьк - Говерла
Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.