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Лава запасних Філадельфії встановила рекорд НБА

Сьогодні 06:20 54 0
Лава запасних Філадельфії встановила рекорд НБА
#Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

Запасні гравці Філадельфії за перші три матчі сезону-2022/23 набрали в сумі всього 34 очки.

Це найгірший результат НБА із сезону-1970/71, у якому ліга почала записувати стартові п’ятірки, повідомляє аналітик Кірк Голдсберрі.

Сіксерс перед стартом сезону вважались одним із контендерів, але програли три матчі поспіль і розпочали регулярний чемпіонат з результатом 0-3 вперше з 2017 року.

В сезоні 2017/2018 команда з Пенсільванії здобула 52 перемоги при 30 поразках і фінішувала 3-ю у Східній конференції, вилетівши у другому раунді плей-оф від Бостона.

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Допис, поширений Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry)

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