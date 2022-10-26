Джерело - Чемпіон.

Запасні гравці Філадельфії за перші три матчі сезону-2022/23 набрали в сумі всього 34 очки.

Це найгірший результат НБА із сезону-1970/71, у якому ліга почала записувати стартові п’ятірки, повідомляє аналітик Кірк Голдсберрі.

Сіксерс перед стартом сезону вважались одним із контендерів, але програли три матчі поспіль і розпочали регулярний чемпіонат з результатом 0-3 вперше з 2017 року.

В сезоні 2017/2018 команда з Пенсільванії здобула 52 перемоги при 30 поразках і фінішувала 3-ю у Східній конференції, вилетівши у другому раунді плей-оф від Бостона.