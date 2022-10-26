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Визначились найкращі гравці першого тижня НБА

Сьогодні 02:00 161 0
Визначились найкращі гравці першого тижня НБА

Джерело - basket.com.ua.

Найкращими гравцями першого тижня НБА стали Деміан Ліллард та Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Розігруючий Портленда став найкращим серед баскетболістів Західної конференції. Він набирав 34,0 очок, робив 5,3 підбирання та 4,3 передачі в середньому за гру.

Захисник Селтікс має схожу статистику: 34,7 очка + 8,3 підбирання. При цьому він закидав 58,7% кидків з гри. Завдяки таким показникам він став кращим у Східній конференції.

Обидві команди виграли стартові три гри сезону 2022/2023.

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